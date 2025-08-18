Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Kind von Pkw erfasst und verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 6-jähriges Kind wurde am Montagmittag von einem Pkw angefahren und erlitt dabei Verletzungen am Fuß und Kopf.

Nach aktuellen Kenntnisstand fuhr der 6-Jährige gegen 11:30 Uhr mit seinem Tretroller eine abfällige Zufahrtstraße der Albert-Einstein-Straße hinab. Im Einmündungsbereich der Albert-Einstein-Straße fuhr er offenbar ohne auf den Verkehr zu achten in diese ein, woraufhin ihn ein in Fahrtrichtung Karlsruher Straße fahrender Mercedes seitliche erfasste. Das Schulkind stürzte von seinem Tretroller auf den Asphalt, verletzte sich am Fuß und erlitt eine Kopfplatzwunde.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte das verletzte Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 68-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell