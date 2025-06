Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Folgenreicher Zusammenstoß

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Oedinger Straße / Lookstraße / Burloer Straße;

Unfallzeit: 07.06.2025, 11.50 Uhr;

Fünf Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro - so lautet die Bilanz der Kollision zweier Pkw, zu der es am Samstag in Südlohn-Oeding gekommen ist. Eine 52-Jährige hatte gegen 11.50 Uhr außerorts die Lookstraße befahren und die bevorrechtigte Oedinger Straße in Richtung Burloer Straße queren wollen. Dabei stieß die Recklinghäuserin mit dem von rechts kommenden Wagen einer 56-Jährigen zusammen: Die Hamminkelnerin war auf der Oedinger Straße in Richtung Borken-Burlo unterwegs. Die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Fahrzeug gegen den Pfahl eines Straßenschildes.

Beide Fahrerinnen sowie drei Insassen aus den beteiligten Fahrzeugen zogen sich leichte Verletzungen zu. Kräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte Autofahrerin aus Hamminkeln aus ihrem Wagen. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort; zwei Personen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab; eine Spezialfirma übernahm die Reinigung der Straße. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell