Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Beteiligten

Kirchheimbolanden (ots)

Am 11.02.2025, gegen 14:20 Uhr, kam es an der Abfahrt der BAB 63 in Kirchheimbolanden zu einem größeren Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Winnweiler befuhr mit seiner 19-jährigen Beifahrerin die BAB 63 und wollte mit seinem PKW an der Abfahrt Kirchheimbolanden nach links in Richtung Kirchheimbolanden abbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Kirchheimbolanden kommenden PKW eines 37-jährigen Mannes aus Alzey und es kam zur Kollision. Im PKW des Mannes aus Alzey befand sich noch ein 7-jähriges Kind. Der 47-jährige Unfallbeteiligte und seine 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des gegnerischen PKW blieben unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahmen musste die L 386 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

