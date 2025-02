Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

Kirchheimbolanden (ots)

Am heutigen Samstag zwischen 13 - 18:45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zur Güldengewann" zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Durch bislang unbekannte Täter wurden sämtliche Räume durchwühlt. Das Diebesgut beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bargeldbetrag sowie Goldschmuck. Die Täter gelangten vermutlich mit einem originalen Schlüssel in die Wohnung, den der Mieter nachmittags beim Beladen seines Fahrzeugs, das an der Straße vor dem Haus geparkt war, verloren hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere fremde Personen in der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

