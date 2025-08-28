Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 27. August 2025 gegen 10:15 Uhr befuhr eine 72-jährige Frau aus Friesoythe mit einem Pkw die Oldenburger Straße / K 145 in Richtung Elisabethfehn. Sie beabsichtigte nach links in eine Hofzufahrt. Hierbei übersah sie den Pkw einer entgegenkommenden 24-jährigen Frau aus Barßel. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchen beide Frauen verletzt wurden. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

