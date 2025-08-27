Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Holdorf die Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Marschstraße und beabsichtigte hier nach rechts in die Marschstraße abzubiegen. In Höhe der Kreuzung fuhr er jedoch nicht rechts ab, sondern weiter geradeaus. Ein 15-jähriger aus Vechta fuhr mit einem Pedelec aus der Marschstraße kommend in die Kreuzung ein, da er aufgrund des Fahrtrichtungsanzeigers annahm, dass der Pkw abbiegen würde. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 15-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Vechta - Diebstahl aus Moschee

Am Dienstag, 26. August 2025 zwischen 11:24 Uhr bis 11:43 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter eine verschlossene Spendenbox aus einer Moschee in der Rombergstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Wohnmobil aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag, 21. August 2025 00:00 Uhr bis Dienstag, 26. August 2025 13:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnmobil, welches auf dem Gelände eines Autohauses in der Lohner Straße stand und entwendeten die Vordersitze. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Pkw-Fahrer verursacht unnötigen Lärm

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 21:44 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw den Parkplatz an der Zitadelle und driftete auf dem Gelände und verursachte hierdurch vermeidbaren Lärm. Zudem verunreinigte er das Kopfsteinpflaster. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Verursacher flüchtig

Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 07:40 Uhr befuhr eine 12-jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße. In Höhe der Straße Neuer Markt beabsichtigte sie nach links abzubiegen und kündigte dies mittels Handzeichen an. Die hinter ihr fahrende unbekannte Pkw-Fahrerin übersah dies und es kam zum Zusammenstoß. Die 12-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Verursacherin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle, ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

