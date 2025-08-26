PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 25. August 2025 gegen 12:00 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, welcher von der Fahrbahn abkam und in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der Pkw konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Lohne in der Drostestraße kontrolliert werden. Bei dem 63-jährigen Dinklager war deutlich Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Am Montag, 25. August 2025 gegen 15:40 Uhr befuhren eine 11-jährige und eine 10-jährige aus Vechta mit ihren Fahrrädern die den Radweg entlang der Ravensberger Straße in Richtung Windallee. Aus unbekannter Ursache stießen beide mit dem Fahrrad eines vorausfahrenden 79-jährigen aus Vechta zusammen. Alle drei Fahrradfahrer stürzten, wobei der 79-Jährige in eine Gruppe Fußgänger stürzte. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt. Aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Fahrrad stürzten mehrere Personen aus der Gruppe Fußgänger, hierbei wurden zwei 77-Jährige Frauen aus Vechta ebenfalls leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. August 2025 in der Zeit zwischen 08:20 Uhr bis 13:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Peugeot 1007 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Neuer Markt abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

