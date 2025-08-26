Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, den 24.08.2025, wurde gegen 04:00 Uhr ein 25-jähriger Visbeker auf einem Kleinkraftrad auf dem Visbeker Damm kontrolliert. Zuvor war er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h im Straßenverkehr aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte dieser keine notwendige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein ...

