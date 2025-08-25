Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Sonntag, den 24.08.2025, wurde gegen 04:00 Uhr ein 25-jähriger Visbeker auf einem Kleinkraftrad auf dem Visbeker Damm kontrolliert. Zuvor war er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h im Straßenverkehr aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte dieser keine notwendige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Damme - Verkehrsunfallflucht
In der Zeit von Samstag, den 23.08.2025, 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand der Bergstraße geparkten PKW Mazda 3. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.
