POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 24.08.2025, wurde gegen 04:00 Uhr ein 25-jähriger Visbeker auf einem Kleinkraftrad auf dem Visbeker Damm kontrolliert. Zuvor war er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h im Straßenverkehr aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte dieser keine notwendige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, den 23.08.2025, 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand der Bergstraße geparkten PKW Mazda 3. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

