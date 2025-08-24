POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Goldenstedt - Polizei sucht Zeugen: Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, den 24.08.2025, kam es gegen 11:30 Uhr auf der Vechtaer Straße nahe der Einmündung zum Kronsbeerenweg in Goldenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen die Vechtaer Straße von Vechta kommend in Fahrtrichtung Goldenstedt. Dort überholte er trotz unklarer Verkehrslage mehrere Fahrzeuge, sodass der mit seinem Pkw entgegenkommende 34-Jährige aus Twistringen eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der hinter ihm mit einem VW Polo fahrende 33-jährige Löninger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wich nach rechts aus und touchierte dabei den nunmehr stehenden Pkw des 34-Jährigen. Der VW Polo überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Mann, der allein im VW Polo saß, wurde nach notärztlicher Versorgung schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jähriger Mann aus Twistringen und die mitfahrende Frau (32 Jahre) sowie das Kind (2 Jahre) blieben unverletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte mit seinem weißen Kleinwagen die Fahrt in Richtung Goldenstedt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Vechta unter der Rufnummer 0441/943-0 zu wenden.

