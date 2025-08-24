PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 23.08.2025, kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lindenstraße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw Mercedes, welcher in einer Parklücke abgestellt war, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta - 04441-9430 - in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i. A. PHKin Löning, Dienstschichtleitung

Pressestelle der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

