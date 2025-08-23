PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Versammlung zur Solidarität mit Daniela Klette in Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 13:30-15:50 Uhr eine zuvor durch die Stadt Vechta genehmigte Versammlung mit dem Thema "Solidarität für Daniela" abgehalten. An der Versammlung nahmen 16 Teilnehmer teil, welche nach einer Kundgebung mit einem anschließenden Aufzug um das JVA Gebäude endete. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
Bahnhofstraße 9
04441-9430
49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

