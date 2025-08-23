Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Versammlung zur Solidarität mit Daniela Klette in Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 13:30-15:50 Uhr eine zuvor durch die Stadt Vechta genehmigte Versammlung mit dem Thema "Solidarität für Daniela" abgehalten. An der Versammlung nahmen 16 Teilnehmer teil, welche nach einer Kundgebung mit einem anschließenden Aufzug um das JVA Gebäude endete. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.
