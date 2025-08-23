PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Diebstahl von Fahrradcomputern

Am 23.08.2025, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr, kam es bei einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Bahnhof zum Diebstahl von zwei Fahrradcomputern. Bisher unbekannte/r Täter zog die Displays von den verschlossen abgestellten E-Bikes ab und entfernte sich.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

