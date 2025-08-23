Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall/ Trunkenheit im Verkehr
Ein alkoholisierter 58-jähriger Neuenkirchener befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Dammer Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte in den Graben neben dem Radweg. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Osnabrück in ein Krankenhaus verbracht.
