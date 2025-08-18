Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit 20 Fahndungseinträgen Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein wegen Diebstahls verurteilter und mit mehreren Haftbefehlen gesuchter Mann ist in Weil am Rhein festgenommen worden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Haftstrafe.

Am frühen Samstagmorgen (16.08.2025) geriet der georgische Staatsangehörige, in Weil am Rhein - Friedlingen, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des 35- Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle zu vollstrecken waren. Im Jahr 2024 verurteilten zwei Gerichte den Mann zu einer Geld- bzw. einer Haftstrafe von sechs Monaten. Der Mann bezahlte weder die Geldstrafe noch trat er die elftägige Ersatz- bzw. verhängte Freiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehle erließen. Da dem Mann noch andere Diebstahlsdelikte und weitere diverse Straftaten vorgeworfen werden, lagen gegen ihn zudem 18 Fahndungsersuchen von Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung vor. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell