PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseverbot an der französischen Grenze durchgesetzt

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 34-Jähriger versuchte trotz Einreisesperre nach Deutschland einzureisen und scheiterte. Die Bundespolizei wies ihn nach Frankreich zurück.

Am Sonntagabend (17.08.2025) versuchte der rumänische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde bereits im Jahr 2020 ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland gegen ihn verhing. Vorausgegangen war eine Verurteilung des Mannes wegen der vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in zwei Fällen sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da man die Person in sein Heimatland abschob, erfolgte auch eine Ausschreibung im Fahndungsbestand zur Festnahme. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz/EU ein und wies den Mann nach Frankreich zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 10:03

    BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter wird an der Schweizer Grenze festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Ein mit fünf Haftbefehlen gesuchter Mann, konnte bei der Ausreise aus Deutschland festgenommen werden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe. Der georgische Staatsangehörige reiste am Donnerstagabend (14.08.2025) über den Autobahngrenzübergang Weil am Rhein aus, als er in die Kontrolle von Einsatzkräften der Bundeszollverwaltung ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:28

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreisesperre und Haftbefehl

    Neuenburg (ots) - Ein 27-Jähriger, gegen den ein Einreiseverbot für Deutschland sowie eine Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (14.08.25) als Reisenden in einem Fernbus bei der Einreise nach Deutschland. Der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:52

    BPOLI-WEIL: Versuchte Einreise trotz Sperre scheitert an der Schweizer Grenze

    Weil am Rhein (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein rumänischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Mittwochmittag (13.08.2025) versuchte der 33-Jährige mit dem Fernbus aus Zürich über den Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einzureisen. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren