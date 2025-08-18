Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseverbot an der französischen Grenze durchgesetzt

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 34-Jähriger versuchte trotz Einreisesperre nach Deutschland einzureisen und scheiterte. Die Bundespolizei wies ihn nach Frankreich zurück.

Am Sonntagabend (17.08.2025) versuchte der rumänische Staatsangehörige über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde bereits im Jahr 2020 ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland gegen ihn verhing. Vorausgegangen war eine Verurteilung des Mannes wegen der vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in zwei Fällen sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da man die Person in sein Heimatland abschob, erfolgte auch eine Ausschreibung im Fahndungsbestand zur Festnahme. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz/EU ein und wies den Mann nach Frankreich zurück.

