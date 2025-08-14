PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Versuchte Einreise trotz Sperre scheitert an der Schweizer Grenze

Weil am Rhein (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein rumänischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Mittwochmittag (13.08.2025) versuchte der 33-Jährige mit dem Fernbus aus Zürich über den Autobahngrenzübergang Weil am Rhein einzureisen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde bereits im Jahr 2021 ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland gegen ihn verhing. Vorausgegangen war, eine Verurteilung des Mannes wegen Bandendiebstahls. Da die Person untertauchte, erfolgte auch eine Ausschreibung im Fahndungsbestand. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz/EU ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

