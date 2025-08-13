PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Wohnungseinbrecher bei Grenzkontrolle festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Über drei Jahre Haft muss ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann verbüßen. Seit fünf Jahren fahndeten die Justizbehörden nach ihm. An der Schweizer Grenze nahm ihn die Bundespolizei fest.

Am Dienstagmorgen (12.08.2025) kontrollierten Einsatzkräfte den kosovarischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des 56-Jährigen, der in einem Fernreisebus von Spanien unterwegs war stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Zwei Gerichte verurteilten den Mann in den Jahren 2016 sowie 2019 wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu längeren Haftstrafen. Da der Mann Deutschland verließ und die Haft nicht antrat, schrieben ihn die Staatsanwaltschaften zur Fahndung aus. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er die Haftstrafe von insgesamt drei Jahren und einem Monat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

