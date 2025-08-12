Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Totalgefälschte Fahrerlaubnis sichergestellt und Person zurückgewiesen

Rheinfelden (Baden) (ots)

Am Autobahngrenzübergang Rheinfelden (Baden), konnte eine gefälschte Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen werden. Die Bundespolizei wies den Mann im Anschluss in die Schweiz zurück.

Ein 30-Jähriger moldauischer Staatsangehöriger geriet am Montagmorgen (11.08.2025) in die Kontrolle der Bundespolizei. Der Mann legte zur Kontrolle seinen Reisepass und eine moldauische Fahrerlaubnis vor, die sich als Fälschung herausstellte. Da sich der Mann auch zu lange im Schengen-Raum aufhielt, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, ein. Im Anschluss ging es für den Mann in die Schweiz zurück.

