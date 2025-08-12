Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Totalgefälschte Fahrerlaubnis sichergestellt und Person zurückgewiesen
Rheinfelden (Baden) (ots)
Am Autobahngrenzübergang Rheinfelden (Baden), konnte eine gefälschte Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen werden. Die Bundespolizei wies den Mann im Anschluss in die Schweiz zurück.
Ein 30-Jähriger moldauischer Staatsangehöriger geriet am Montagmorgen (11.08.2025) in die Kontrolle der Bundespolizei. Der Mann legte zur Kontrolle seinen Reisepass und eine moldauische Fahrerlaubnis vor, die sich als Fälschung herausstellte. Da sich der Mann auch zu lange im Schengen-Raum aufhielt, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, ein. Im Anschluss ging es für den Mann in die Schweiz zurück.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell