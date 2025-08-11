Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Reisepässe im Fernreisebus - Personen wird Einreise verweigert

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann und eine Frau aus Sierra Leone sind beim Versuch, mit gefälschten belgischen Dokumenten nach Deutschland einzureisen, gescheitert. Sie mussten wieder zurück in die Schweiz.

Die beiden sierra-leonischen Staatsangehörigen befanden sich am Sonntag (10.08.2025) in einem Fernreisebus von Mailand nach Brüssel. Am Grenzübergang in Weil am Rhein - Autobahn kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Busreisenden. Die vorgelegten Reisepässe des 29-jährigen Mannes und der 25-jährigen Frau, stellten sich als Fälschung heraus. Beide Personen mussten die Streife zum Bundespolizeirevier Lörrach begleiten. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung der Reisepässe als Beweismittel erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell