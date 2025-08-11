PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Gesuchter Drogenhändler an der Schweizer Grenze gefasst

Weil am Rhein (ots)

Der Versuch eines 53-Jährigen über die Schweizer Grenze einzureisen scheiterte. Der mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Mann, muss eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen.

Am Sonntagmittag (10.08.2025) geriet der Gesuchte, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ihn ein Gericht vor drei Jahren wegen der unerlaubten Einfuhr sowie des Handeltreibens mit Betäubungsmittel zu einer Freiheitstrafe von dreißig Monaten verurteilte. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann sich nicht zum Strafantritt stellte, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Zudem erfolgte im vergangenem Jahr eine Verurteilung wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Da der Schweizer Staatsangehörige weder die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro bezahlte, noch die Ersatzfreiheitstrafe antrat, erließen die deutsche Justizbehörde auch hier Haftbefehl. Nach der Festnahme des Gesuchten erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er zusätzlich auch die Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

