PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl im grenzüberschreitenden Schienenersatzverkehr vollstreckt

Waldshut-Tiengen (ots)

Ein seit einem Monat mit Haftbefehl gesuchter 33-Jähriger konnte nun nach der Einreise aus der Schweiz gefasst werden. Da er die Geldstrafe beglich, konnte er seine Reise fortsetzen.

Am Montagabend (11.08.2025) geriet der deutsche Staatsangehörige in einem Linienbus in Waldshut-Tiengen in die Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann weder die Geldstrafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Der Mann konnte die geforderte Summe in Höhe von 3.000 Euro bezahlen und durfte im Anschluss das Bundespolizeirevier verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 12:07

    BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 12.000 Euro nicht zahlen und muss ins Gefängnis

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein seit über vier Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann, konnte bei der Einreise in einem Fernreisebus aus Spanien von der Bundespolizei festgenommen werden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitstrafe. Der irakische Staatsangehörige reiste am Montagmorgen (11.08.2025) von Frankreich kommend über den Autobahngrenzübergang Neuenburg ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:05

    BPOLI-WEIL: Gefälschte Reisepässe im Fernreisebus - Personen wird Einreise verweigert

    Weil am Rhein (ots) - Ein Mann und eine Frau aus Sierra Leone sind beim Versuch, mit gefälschten belgischen Dokumenten nach Deutschland einzureisen, gescheitert. Sie mussten wieder zurück in die Schweiz. Die beiden sierra-leonischen Staatsangehörigen befanden sich am Sonntag (10.08.2025) in einem Fernreisebus von Mailand nach Brüssel. Am Grenzübergang in Weil am ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:25

    BPOLI-WEIL: Gesuchter Drogenhändler an der Schweizer Grenze gefasst

    Weil am Rhein (ots) - Der Versuch eines 53-Jährigen über die Schweizer Grenze einzureisen scheiterte. Der mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Mann, muss eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen. Am Sonntagmittag (10.08.2025) geriet der Gesuchte, am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ihn ein Gericht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren