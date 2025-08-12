PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 12.000 Euro nicht zahlen und muss ins Gefängnis

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein seit über vier Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann, konnte bei der Einreise in einem Fernreisebus aus Spanien von der Bundespolizei festgenommen werden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitstrafe.

Der irakische Staatsangehörige reiste am Montagmorgen (11.08.2025) von Frankreich kommend über den Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein ein, als er in die Kontrolle geriet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 44-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen einer Verurteilung nach dem Aufenthaltsgesetz, verhängte ein Gericht im Jahr 2021 eine Geldstrafe. Da der Gesuchte weder die Gerichtschuld bezahlte und sich auch nicht der Ersatzfreiheitsstrafe stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Auch vor Ort konnte er den Betrag nicht bezahlen. Es erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

