Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünffach Gesuchter wird an der Schweizer Grenze festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit fünf Haftbefehlen gesuchter Mann, konnte bei der Ausreise aus Deutschland festgenommen werden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe.

Der georgische Staatsangehörige reiste am Donnerstagabend (14.08.2025) über den Autobahngrenzübergang Weil am Rhein aus, als er in die Kontrolle von Einsatzkräften der Bundeszollverwaltung geriet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen drei Haftbefehle und zwei Untersuchungshaftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Diebstahls sowie wegen gemeinschaftlichen Diebstahls war der Mann durch mehrere Gerichte zu Geldstrafen verurteilt worden. Da der Gesuchte die Geldstrafen in der Vergangenheit nicht beglichen hatte und auch vor Ort nicht bezahlen konnte wurde er festgenommen. Zur Verbüßung der insgesamt 336-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der 45-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren