Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreisesperre und Haftbefehl
Neuenburg (ots)
Ein 27-Jähriger, gegen den ein Einreiseverbot für Deutschland sowie eine Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen.
Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (14.08.25) als Reisenden in einem Fernbus bei der Einreise nach Deutschland. Der 27-Jährige konnte sich mit einem gültigen algerischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen. Damit hätte der Mann die Einreisevoraussetzung erfüllt. Allerdings ergab die Überprüfung des 27-Jährigen, dass gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland besteht. Zudem lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl über eine Restfreiheitsstrafe von 159 Tagen wegen Diebstahl vor. Der 27-jährige wurde vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen. Wegen des Verstoßes gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
