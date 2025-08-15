PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreisesperre und Haftbefehl

Neuenburg (ots)

Ein 27-Jähriger, gegen den ein Einreiseverbot für Deutschland sowie eine Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (14.08.25) als Reisenden in einem Fernbus bei der Einreise nach Deutschland. Der 27-Jährige konnte sich mit einem gültigen algerischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen. Damit hätte der Mann die Einreisevoraussetzung erfüllt. Allerdings ergab die Überprüfung des 27-Jährigen, dass gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland besteht. Zudem lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl über eine Restfreiheitsstrafe von 159 Tagen wegen Diebstahl vor. Der 27-jährige wurde vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen. Wegen des Verstoßes gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

