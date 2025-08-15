Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreisesperre und Haftbefehl

Neuenburg (ots)

Ein 27-Jähriger, gegen den ein Einreiseverbot für Deutschland sowie eine Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (14.08.25) als Reisenden in einem Fernbus bei der Einreise nach Deutschland. Der 27-Jährige konnte sich mit einem gültigen algerischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen. Damit hätte der Mann die Einreisevoraussetzung erfüllt. Allerdings ergab die Überprüfung des 27-Jährigen, dass gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland besteht. Zudem lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl über eine Restfreiheitsstrafe von 159 Tagen wegen Diebstahl vor. Der 27-jährige wurde vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen. Wegen des Verstoßes gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurde der Mann durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell