Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Verkehrsunfallflucht

Wissen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum 08.10.2024, 08:00 bis 18:15 Uhr hatte eine 61-jährige Fahrerin ihren Pkw auf einem Kundenparkplatz in der Hachenburger Straße in Wissen abgestellt. Nach Rückkehr stellte sie Lackschäden an ihrem Fahrzeug fest. Es ist zu vermuten, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Fahrzeug touchierte und die Unfallörtlichkeit verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise an die Polizei Wissen.

