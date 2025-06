Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unruhiger Pfingstsamstag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden an Pfingstsamstag um 14:31 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes auf den Friedhof in der Gartenstraße alarmiert. Hier musste für den Rettungswagen ein Vorhängeschloss geöffnet werden, damit das Fahrzeug in den oberen Bereich des Friedhofs gelangen konnte. Ein Einsatz der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war allerdings nicht mehr notwendig, da zufällig eine schlüsselberechtigte Person an der Einsatzstelle erschien und dem Fahrzeug freie Fahrt ermöglichte. Der Einsatz konnte nach 10 Minuten abgebrochen werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Rufbereitschaft vom Stadtbetrieb übergeben.

Um 17:09 Uhr ertönten dann die digitalen Funkmelder der Löscheinheit Volmarstein mit dem Stichwort "Hindernis auf Straße" im Kramerweg. Als die Kräfte kurze Zeit später die Einsatzstelle erreichten, versperrte ein größerer Ast den Kramerweg im Aufgang zur Burgruine Volmarstein und drohte noch auf eine Zufahrt hinabzufallen. Es wurde eine Motorkettensäge vorgenommen und der Ast zerkleinert sowie im Anschluss beiseitegeräumt. Nachdem der Weg noch kurz gereinigt und die Geräte gesäubert worden waren, konnte der Einsatz nach 75 Minuten beendet werden.

Weiter ging es dann um 18:17 Uhr für die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel. Auf der alten Ruhrbrücke war es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Bei Eintreffen des Einsatzführungsdienstes hatten alle Personen schon die Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Die Feuerwehr überprüfte die Fahrzeuge auf ausgelaufene Betriebsmittel oder sonstige Gefahren. Da nach dieser Kontrolle keine weiteren Maßnahmen für die Feuerwehr erforderlich waren, wurde der Einsatz nach 25 Minuten beendet.

Nicht lang Ruhe gab es für die Löscheinheit Alt-Wetter. Um 19:15 Uhr wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Einfamilienhaus in der Trappenstraße gemeldet. Da auf klingeln und klopfen niemand reagierte, es augenscheinlich aber auch keine Erkenntnisse eines Brandereignisses gab, wurde in Absprache mit der Polizei ein Fenster mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Die Wohnung wurde anschließend kontrolliert. Hierbei konnte der Rauchmelder im Flur vorgefunden werden, welcher ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz nach 60 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Pfingstsonntag um 01:15 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Wilhelm-Röntgen-Straße gerufen. Hier wurde der Rettungsdienst bei der Durchführung von medizinischen Maßnahmen und dem anschließenden Transport zum Fahrzeug unterstützt. Nach etwa 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell