FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Flüchtlingsunterkunft

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden heute Nacht um 02:11 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde mitgeteilt, dass offensichtlich zubereitete Speisen in einer Pfanne zu heiß geworden waren und dadurch der Rauchmelder in einem Vorflur ausgelöst hatte. Durch einen Trupp wurde die Küche vorsorglich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weiterhin wurden die Fenster des Raumes geöffnet. Weitere Maßnahmen waren für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden konnte.

