FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall in Grundschöttel

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montagabend um 22:28 Uhr zu einem Kleinbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße alarmiert. Hier hatte die Anruferin angegeben, dass sie aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders auf einen brennenden Lappen auf einem eingeschalteten Elektroherd aufmerksam geworden wäre. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren der Lappen schon vom Herd ...

mehr