Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rauchmelder verhindert größeren Schaden

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montagabend um 22:28 Uhr zu einem Kleinbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße alarmiert. Hier hatte die Anruferin angegeben, dass sie aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders auf einen brennenden Lappen auf einem eingeschalteten Elektroherd aufmerksam geworden wäre. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren der Lappen schon vom Herd entfernt und die Fenster der betroffenen Wohnung geöffnet. Mit der Wärmebildkamera wurde der entsprechende Bereich einmal kontrolliert und ein akkubetriebener Lüfter in Stellung gebracht. Die Bewohnerin wurde an den Rettungsdienst übergeben und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 25 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell