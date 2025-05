Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden in der Nacht zu Dienstag um 02:26 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Nach der ersten Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Rauchmelder hatte nicht aufgrund eines Feuers, sondern wegen einer geplatzten Wasserleitung und dem daraus resultierenden Wasserdampf ausgelöst. Da für die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, wurde die Einsatzstelle nach guten 35 Minuten an einen Verantwortlichen übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell