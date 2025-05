FW-EN: Wetter - brennender Bauwagen in der Nacht

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter wurden heute Nacht um 04:23 Uhr zu einem brennenden Bauwagen in der Straße "Am Brasberg" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Wagen in voller Ausdehnung. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Feuer bekämpft. Anschließend wurden mit der Wärmebildkamera noch vereinzelte Glutnester entdeckt und abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach rund 75 Minuten beendet werden.

