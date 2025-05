Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei kleinere Einsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Einsatzführungsdienst wurde am Samstag, 03.05.2025 um 14:20 Uhr auf einen qualmenden Gully auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schöntaler Straße aufmerksam. Daraufhin rief dieser direkt im Gerätehaus Alt-Wetter an und beauftragte den dort übenden Grundlehrgang mit Löschmaßnahmen. Diese wurden mit einem Kleinlöschgerät durchgeführt und der Einsatz konnte nach 15 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Abend um 20:52 Uhr zu einem Kleinbrand in der Schlundermannstraße alarmiert. Eine Anwohnerin hatte dort einen brennenden Baumstumpf festgestellt und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Auch hier wurde das Feuer mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell