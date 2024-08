Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen; Walsrode/Schwarmstedt: Täter nach Diebstahl von E-Scooter ermittelt; Schneverdingen: Mit 1,47 Promille am Steuer; Soltau: Unfall mit Verletzten

Heidekreis (ots)

27.08.2024 / Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Walsrode: Ein bislang unbekannter Täter lief in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:00 Uhr, den Wacholderweg in Honerdingen ab und kontrollierte auf den verschiedenen Grundstücken, ob die geparkten Fahrzeuge verschlossen waren. In mindestens drei Fällen war dies nicht der Fall, sodass der Unbekannte Kleinstmengen an Bargeld erbeutete. Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Zusammenhang:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug stets, auch wenn es sich auf ihrem umfriedeten Grundstück befindet!

- Lassen Sie keine Wertgegenstände (offen sichtbar) im Fahrzeug liegen!

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe auch dann, wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen!

27.08.2024 / Täter nach Diebstahl von E-Scooter ermittelt

Walsrode/Schwarmstedt: Am Dienstagmorgen und -vormittag wurden mindestens zwei E-Scooter von einem Fahrradstellplatz an der Frauenwiese entwendet. Während eines dritten Diebstahls wurde der Täter durch Zeugen gestört. Der Täter, ein 16-Jähriger aus Essel, flüchtete. Einer der entwendeten E-Scooter konnte zudem am Bahnhof in Schwarmstedt geortet und bei der anschließenden Überprüfung bei einem 18-Jährigen sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um den Bruder des flüchtigen Täters. Gegen die Brüder wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

27.08.2024 / Mit 1,47 Promille am Steuer

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten nach einem Zeugenhinweis am späten Dienstagabend einen 21-jährigen Autofahrer in der Hamburger Straße. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

27.08.2024 / Unfall mit Verletzten

Soltau: Eine 64-jährige Autofahrerin wollte am Dienstagmittag in Willingen mit ihrem Fahrzeug von der K 14 auf die L 163 einbiegen. Dabei übersah sie jedoch ein bevorrechtigtes Auto, das aus Richtung Soltau kam. Die Insassen, der 39-jährige Fahrer, eine 35-jährige Frau sowie ein einjähriges Kind mussten anschließend ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell