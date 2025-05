Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall, Kleinbrand und Pkw-Brand am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag, 06.05.2025 um 10:18 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Osterfeldstraße alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Personen schon die beschädigten Fahrzeuge verlassen und wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Eine Person musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die Feuerwehr wurden die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Da keine weiteren Maßnahmen mehr für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr erforderlich waren, wurde der Einsatz nach rund 25 Minuten beendet.

Am Abend wurden die Löscheinheit Wengern um 20:01 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in einer Unterverteilung in einem Beherbergungsbetrieb in der Kirchstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurden die Gäste zunächst in dem benachbarten Restaurant untergebracht. Nach der Kontrolle des kompletten Gebäudes, sowie des Verteilerkastens mit einer Wärmebildkamera konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde daraufhin dem Betreiber übergeben mit der Auflage ein Elektrofachunternehmen zu beauftragen. Der Einsatz wurde nach rund 40 Minuten beendet.

Die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Wengern wurden in der Nacht zu Mittwoch um 03:31 Uhr aus den Betten geholt. In der Straße "Am Hasenkamp" wurde ein Fahrzeugbrand gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein brennender Pkw vorgefunden werden, welcher aus unerklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und vor einem Baum auf einer Wiese zum Stehen gekommen war. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig befreien und lag neben dem Fahrzeug. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person durch die Feuerwehr erstversorgt. Durch die Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug abgelöscht. Das Fahrzeug wurde anschließend durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen aufgenommen. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich und nach den Aufräumarbeiten konnte der Einsatz nach rund 2 Stunden beendet werden.

