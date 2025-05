Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Montag wurden um 13:17 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern sowie der Tagesdienst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße "Am Grünewald" alarmiert. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass die Anlage aufgrund eines technischen Defektes an einem Toaster ausgelöst hatte. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde an den Brandschutzbeauftragten der Einrichtung übergeben. Einsatzende konnte daher auch bereits nach 30 Minuten gemeldet werden.

