POL-KB: Korbach - Einbruch in gastronomischen Betrieb

Korbach (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag versuchte ein unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in der Frankenberger Landstraße in Korbach einzubrechen. Der Täter wollte in das Gebäude des Getränkemarktes gelangen, indem er versuchte, eine Glasschiebetür gewaltsam zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, musste er ohne Beute flüchten. Bei dem Einbruchsversuch entstand erheblicher Sachschaden an der Glastür, ...

mehr