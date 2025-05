Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr löscht Feuer im Wald

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein sowie Esborn wurden am Samstag, 10.05.2025 um 15:48 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet am Altenhofer Weg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese durch die Anruferin sehr gut eingewiesen, sodass die Schadenstelle schnell gefunden werden konnte. Hier waren rund 40 Quadratmeter Waldboden aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dadurch das die Fahrzeuge sehr nah an die Einsatzstelle heranfahren konnten, musste keine lange Wasserversorgung aufgebaut werden. Das Feuer wurde abgelöscht und die Einsatzstelle anschließend mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Diese wurden dann gezielt mit der Unterstützung von Löschrucksäcken abgelöscht. Nach den Aufräumarbeiten konnte die Einsatzstelle nach gut 70 Minuten an die Polizei übergeben werden.

