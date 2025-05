Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Lichtreflexion löst Fehlalarm aus - Löscheinheit Grundschöttel im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 18:53 Uhr am gestrigen Dienstag wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel zu einem Kleinbrand in einem Wohngebäude an der Gutenbergstr. gerufen.

Der Bewohner würde über eine Handy-App auf eine Bewegung vor seiner Innenraumkamera aufmerksam gemacht. Auf dem Video konnte er dann ein Flackern hinter seiner Couch wahrnehmen. Da dies auf ihn wie das Flackern von Flammen wirkte, alarmierte er daraufhin richtigerweise die Feuerwehr. Nach einer direkten Lageerkundung konnte schnell Entwarnung geben werden. Der vermeintliche Flammenschein entpuppte sich als Lichtreflexion einer Glasscheibe, verursacht durch die tief stehende Sonne.

Die Einsatzstelle wurde nach der Kontrolle an den Bewohner übergeben und der Einsatz konnte somit nach kurzer Zeit als "Alarm in guter Absicht" beendet werden.

