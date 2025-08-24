Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
26169 Friesoythe OT Edewechterdamm - Trunkenheit im Straßenverkehr
Am Sonntag, den 24.August 2025, um 01:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 52-jährigen Mann aus Garrel, welcher mit seinem PKW den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und erforderliche polizeiliche Maßnahmen angeschoben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
