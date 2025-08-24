POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - 26169 Friesoythe - Diebstahl von Fahrradcomputern Am 23.08.2025, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr, kam es bei einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Bahnhof zum Diebstahl von zwei Fahrradcomputern. Bisher unbekannte/r Täter zog die Displays von den verschlossen abgestellten E-Bikes ab und entfernte sich. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei in Friesoythe, unter ...

