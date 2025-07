Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (09.07.2025), gegen 19:20 Uhr, gerieten ein 25-Jähriger und ein 28-Jähriger in der Heny-Roos-Passage in Streit, im Zuge dessen sie zunächst Pfefferspray gegeneinander einsetzten. Im weiteren Verlauf meldeten Zeugen, dass einer der Beteiligten ein Messer gezogen habe. Durch Polizeikräfte wurden beide Männer zu Boden gesprochen und fixiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein Messer konnte bei keinem der Beteiligten aufgefunden werden. Gegen beide Männer wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

