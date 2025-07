POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad- und Autofahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (09.07.2025), gegen 12:30 Uhr, wurde ein Peugeot Roller eines 43-Jährigen in der Kopernikusstraße (in der Nähe zur Kreuzung Schwedlerstraße) entwendet. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung ...

