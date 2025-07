POL-PPRP: Roller gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Sonntag (06.07.2025, 20 Uhr) und Montag (07.07.2025, 16 Uhr), beschädigte ein Unbekannter das rechte Heck eines 60-jährigen Autofahrers im Bereich an der Froschlarche (nahe des Bastenhorstweges). Der Mercedes wurde an einem Wendekreis geparkt. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

mehr