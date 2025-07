POL-PPRP: Falsche Banküberweisung

Hochdorf-Assenheim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten auf dem Hof eines Assenheimer Landwirts am Dienstagmittag (08.07.2025) vier Wohncontainer in Brand. Ersten Ermittlungen zur Folge erscheint ein technischer Defekt an einer Elektroheizung brandursächlich. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die ...

