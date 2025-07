POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (30.06.2025), wurde ein aufmerksamer Bankmitarbeiter skeptisch, als er einen Überweisungsträger bearbeiten wollte. Mit dem Verdacht, es könne sich um eine falsche Banküberweisung handeln, wendete er sich an den betroffenen Kunden. Dieser bestätigte, dass er keinen Überweisungsschein bei der Bank eingeworfen hatte und erstattete Anzeige. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

