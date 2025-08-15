PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis

Landau (ots)

Ein 29-jähriger PKW-Fahrer wurde am Donnerstag (14.08.2025) gegen 19:40 Uhr in der Dammühlstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Er gab gegenüber den Beamten an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Da die Durchführung eines Urintestes nicht möglich war, wurde ihm bei der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 10:52

    POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

    Herxheimweyher (ots) - Am Donnerstagnachmittag (14.08.2025) ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit Folgen in der Waldstraße in Herxheimweyher. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin wollte den hochmotorisierten BMW ihres Neffen testen, verlor jedoch bereits beim Anfahren die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW stieß mit einem geparkten Mercedes-Benz ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:50

    POL-PDLD: Zwei Mal Betriebserlaubnis erloschen

    Landau (ots) - Gegen zwei Fahrzeugführer, die am Donnerstag (14.08.2025) von der Polizei kontrolliert wurden, mussten Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, da aufgrund von Umbauten die Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge erloschen war. Am Mercedes-Benz eines 40-Jährigen wurde gegen 14:20 Uhr in der Dammühlstraße in Landau festgestellt, dass dieser für den angebrachten Heckspoiler keinen Nachweis des ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:33

    POL-PDLD: Berg - unbelehrbarer Störer landet in der Zelle

    Berg (ots) - Mittwochnacht erhielt ein alkoholisierter Mann in der Lammstraße einen Platzverweis, da er eine Anwohnerin störte. Diesem kam er zunächst nach und erschien zu einem späteren Zeitpunkt erneut an der Örtlichkeit. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er diesmal in Gewahrsam genommen und übernachtete in der Zelle. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren