Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis

Landau (ots)

Ein 29-jähriger PKW-Fahrer wurde am Donnerstag (14.08.2025) gegen 19:40 Uhr in der Dammühlstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Er gab gegenüber den Beamten an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Da die Durchführung eines Urintestes nicht möglich war, wurde ihm bei der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell