POL-PDLD: Berg - unbelehrbarer Störer landet in der Zelle
Berg (ots)
Mittwochnacht erhielt ein alkoholisierter Mann in der Lammstraße einen Platzverweis, da er eine Anwohnerin störte. Diesem kam er zunächst nach und erschien zu einem späteren Zeitpunkt erneut an der Örtlichkeit. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er diesmal in Gewahrsam genommen und übernachtete in der Zelle.
