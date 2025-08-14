PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg - unbelehrbarer Störer landet in der Zelle

Berg (ots)

Mittwochnacht erhielt ein alkoholisierter Mann in der Lammstraße einen Platzverweis, da er eine Anwohnerin störte. Diesem kam er zunächst nach und erschien zu einem späteren Zeitpunkt erneut an der Örtlichkeit. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er diesmal in Gewahrsam genommen und übernachtete in der Zelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

