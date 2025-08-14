POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen nach Bürgerbegehren
Knittelsheim (ots)
Am Mittwochmittag wurden in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr im Bereich des Friedhofs Knittelsheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der 30er-Zone wurden im Zeitraum 28 Fahrzeuge gemessen. Zu einem Verstoß kam es nicht.
