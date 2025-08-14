PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen nach Bürgerbegehren

Knittelsheim (ots)

Am Mittwochmittag wurden in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr im Bereich des Friedhofs Knittelsheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der 30er-Zone wurden im Zeitraum 28 Fahrzeuge gemessen. Zu einem Verstoß kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 07:47

    POL-PDLD: Alkoholfahrt ohne Führerschein - Kontrolle bringt mehrere Verstöße ans Licht

    Germersheim (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rheinbrückenstraße wurde am gestrigen Vormittag ein 42 Jahre alter Pkw-Fahrer gestoppt. Der Mann wies deutlichen Alkoholgeruch auf, ein Test ergab 1,21 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorlegen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn eine Führerscheinsperre besteht. Der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:41

    POL-PDLD: Kandel - Ruhestörung endet mit Strafanzeigen

    Kandel (ots) - Dienstagabend kam es in der Rheinstraße zu Streitigkeiten aufgrund ruhestörenden Lärms. Der Beschwerdeführer sprach die beiden Verursacher darauf an und wurde durch diese körperlich angegangen. Er wehrte sich, sodass es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Weiterhin wurde der Beschwerdeführer von einer weiteren Person mit dem Tode bedroht. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren