Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Herxheimweyher (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.08.2025) ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit Folgen in der Waldstraße in Herxheimweyher. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin wollte den hochmotorisierten BMW ihres Neffen testen, verlor jedoch bereits beim Anfahren die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW stieß mit einem geparkten Mercedes-Benz zusammen und schob diesen in eine Hauswand. Neben der Beschädigung der Hauswand entstand an den beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 90.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallverursacherin wurde aufgrund Atemalkoholgeruchs ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,56 Promille. Sie musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell