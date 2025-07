Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aktionswoche der Verkehrssicherheit: 280 Schülerinnen und Schüler der Hirschbergschule in Ludwigsburg erleben Unterricht der anderen Art

Ludwigsburg (ots)

Am 12. Juli 2025 fiel auf der Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn der Startschuss zur diesjährigen Aktionswoche der Verkehrssicherheit, die Kinder im Straßenverkehr in den Fokus nahm. Die Aktionswoche der Verkehrssicherheit ist eine zentrale Initiative von GIB ACHT IM VERKEHR, die jährlich in Baden-Württemberg durchgeführt wird. (Nähere Informationen sind hier zu finden: https://gib-acht-im-verkehr.de/aktuelles/aktionswoche.)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg richtete eine der insgesamt acht landesweit durchgeführten Veranstaltungen aus, um Kinder als unerfahrenste und schwächste Gruppe besser auf den Straßenverkehr vorzubereiten. Verkehrsminister Winfried Hermann betonte im Zuge der Auftaktveranstaltung am 12. Juli: "Sichere Mobilität will gelernt sein - und das von klein auf." Genau dies setzte das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am 18. Juli in der Hirschbergschule um. Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 1 bis 6 tauschten für einen Vormittag das Klassenzimmer mit dem Schulhof, um an sechs Stationen Wissenswertes zum Thema Verkehrssicherheit zu erleben und zu erlernen. Neben zehn Beamtinnen und Beamte des Referats Prävention, vermittelten Frau Grosser und Herr Zumbühl vom ADAC sowie Frau Spazier, Frau Milovanovic und Herr Nicolai vom Fahrlehrerverband Baden-Württemberg als Partner der Aktionswoche ihr Fachwissen.

Die Stationen beinhalteten die Themen Erkennbarkeit im Straßenverkehr, Kindersicherung im PKW, die Wirksamkeit eines Fahrradhelms, das richtige bzw. gefahrenvermindernde Verstauen von Trinkflaschen, Sporttaschen etc. im PKW, die Bedeutung des "Toten Winkels", der E-Scooter als Fortbewegungsmittel und einiges mehr.

Der Leiter des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Thomas Wild, ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung selbst zu besuchen: "Wir wollen die Kinder spielerisch aber auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auf die sichere Teilnahme im Straßenverkehr vorbereiten. Ihre Sicherheit liegt uns schließlich besonders am Herzen", so Thomas Wild. "Ich freue mich deshalb, dass wir gemeinsam mit GIB ACHT IM VERKEHR und unseren Partnern vom ADAC und vom FLVBW ein so umfang- und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt haben. Dies zeigt einmal mehr, dass wir unser Ziel, Verkehrsunfälle mit Kindern und Jugendlichen weiter zu reduzieren, fest im Blick haben."

Weitere Informationen des Ministeriums des Innern, für Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg zur Aktionswoche der Verkehrssicherheit finden Sie über folgende Links:

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/start-der-dritten-aktionswoche-zur-verkehrssicherheit (12.07.2025)

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/preisverleihung-des-kreativwettbewerbs-fuer-mehr-sicherheit-im-strassenverkehr?highlight=Kreativwettbewerb (21.07.2025)

